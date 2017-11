Le duplex "sportif" de James Deano et "royal" de Freddy Tougaux!

Ce jeudi dans Le Grand Cactus, l'envoyé spécial, James Deano est en compagnie d'un très grand supporter des Diables Rouges, Kiki l'Innocent. Ensembles, ils discutent des pronostics de l'équipe Nationale belge pour la prochaine Coupe du Monde. Pour Kiki, avec l'Italie disqualifiée, il y a une opportunité à saisir. La Belgique sera-t-elle sacrée championne du Monde ?

Freddy Tougaux, est lui aussi envoyé en mission. C'est à Londres qu'on le retrouve en compagnie de la famille royale d'Angleterre.

La Reine d'Angleterre, Elizabeth II, répond aux questions concernant les paradise papers et présente sa belle-fille, Kate Middleton. Enceinte de son 3ème enfant, cette dernière n'est pas vraiment en état de répondre aux questions de Freddy. Elizabeth II dévoilera-t-elle ses comptes secrets aux Iles Vierges ? "Hola, no ! Cela fait longtemps qu’elle n’est plus vierge et que William a planté le drapeau dans son gazon anglais !"