Le Commandant Kiki Dbord s'envoit en l'air dans Le Grand Cactus!

La compagnie Ryanair est au cœur de la tourmente, départs de pilotes, grèves, employés exploités, ... L’entreprise a dû annuler de nombreux vols, ce qui entache son image d’entreprise low-cost N°1…

Que se passe-t-il vraiment chez Ryanair … ?

Pour tenter d'en savoir plus, un pilote de la compagnie, Le Commandant Kiki Dbord, était présent en plateau afin de dénoncer les conditions de travail de plus en plus difficiles, et le salaire particulièrement bas, comparé aux autres compagnies aériennes.

Le pilote s'est également exprimé sur la polyvalence exigée chez Ryanair. C'est en effet aux pilotes de gérer les réservations, mettre le site à jour, s’occuper de la tombolas et du service de cabine, le tout, en faisant décoller et atterrir, plusieurs avions simultanément!