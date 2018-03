Le cinéma, la France, un bébé : Kody lève un coin du voile sur sa vie

On ne sait jamais ce que la vie nous réserve alors il faut se créer des opportunités !

Ça a été facile ?

Oh non ! Ce n’est jamais facile et créer de l’humour c’est très angoissant.

On part d’un truc qui nous fait mal, qui nous énerve, d’une situation tendue pour en tirer le suc’ comique !

"L’humour ça peut être très humiliant"

Ça peut être très humiliant une blague qui est ratée ! On est condamné à la sanction du non rire, de l’humiliation en permanence et c’est très douloureux !

Aujourd’hui, je me dédié à 100% à ce métier qui prend énormément de temps et d’énergie mais je le fais avec plaisir car ça me passionne !