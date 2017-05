Nouveaux appels non-urgents et délirants pour le 1722!

Depuis le branchement de la ligne il y a quelques semaines, les téléphones du 1722 n’arrêtent pas de chauffer !

Les téléphonistes ne savent plus où donner de la tête, Il faut dire que les appels non urgents sont de plus en plus délirants...

Petit accident sur un chantier, problèmes intimes, intrusion suspect chez un particulier, ou encore livraison de sandwiches avariés, Véronique et ses collèges doivent s'armer de patience...