Laura Laune sera dans le prochain Grand Cactus !

Il y a quelques semaines, dans un duplex de James Deano, nous parodiions Laura Laune jouée par Sarah Grosjean dans lequel elle nous gratifiait d’une chanson à la gloire de la Belgique... Mais nous ne reculons devant rien dans Le Grand Cactus : ce jeudi 25 avril, la vraie Laura Laune viendra proposer une nouvelle chanson piquante !

L'humoriste et chanteuse, qui avait remporté la 12e saison du télécrochet "La France a un incroyable talent", est connue pour son humour noir et ses chansons pour le moins décalées. Elle avait déjà proposé auparavant sa "Déclaration d'amour" à la France dans laquelle elle exprime ce qu'elle ressent pour notre pays voisin, avec une pointe d'ironie... Une chanson qui a d'ailleurs fait polémique.

Et comme on aime beaucoup l'humour noir voire trash dans Le Grand Cactus, Laura Laune est invitée et va proposer une nouvelle chanson dans laquelle elle vantera la Belgique à la France mais surtout dans laquelle elle n'hésitera pas à piquer l'émission !

Un rendez-vous à ne pas manquer ce jeudi 25 avril dès 20h35 sur La Deux !