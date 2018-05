L'accord nucléaire, l'affaire Carrefour et le groupe ABBA dans Le Grand Cactus!

Ce jeudi 24 mai, Le Grand Cactus revient. Au programme : l'accord nucléaire iranien avec le Président Hassan Rohani et le guide suprême de la révolution islamique, Ali Khamenei, Kikiscanne, caissière chez Carrefour, et le groupe mythique ABBA !

Rendez-vous dès 20h30 sur La Deux !

En juillet 2015, l'accord sur le nucléaire iranien, signé à Vienne et mené par Barack Obama, avait été présenté comme un grand succès diplomatique dont tout le monde devait tirer profit et se féliciter. Aujourd’hui, Donald Trump claque la porte et annonce le retrait des États-Unis. Sa nouvelle position met sous tension l'alliance irano-russe, avec des répercussions colossales dans le monde entier.

Le président Hassan Rohani qui prône la modération et le dialogue, sera l’invité du Grand Cactus … Il sera accompagné du guide suprême de la révolution islamique, Ali Khamenei, nettement moins ouvert à la discussion !

Depuis quelques semaines, le géant de la distribution Carrefour est dans l’impasse suite à l’annonce d'un plan de restructuration. Les négociations entre les syndicats et la direction n’ont pas encore abouti à de vraies alternatives, ce qui plonge le personnel dans l’inconnu … Plusieurs supermarchés sont partis en grève. Kikiscanne, caissière chez Carrefour viendra témoigner en plateau…

Et puis plus personne n’y croyait mais 35 ans plus tard, le groupe pop suédois ABBA se reforme ! Agnetha, Benny, Björn et Anni-Frid retournent en studio pour le plus grand plaisir des fans ! Résultat : deux nouvelles chansons dont "I Still Have Faith In You" et une émission télé spéciale produite par la BBC. Les célèbres interprètes de Waterloo, gagnants de l’Eurovision en 1974, seront les invités exceptionnels de cette émission !

Freddy Tougaux partira à la rencontre des habitants de "Soheit", James Deano déambulera dans les allées d’un supermarché pas comme les autres, et les Poufs vous apprendront à mieux vous insulter … Si, si !