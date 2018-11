Jean-Marie Bigard et Britney Spears dans le prochain Grand Cactus !

Ce jeudi 15 novembre dans Le Grand Cactus, il sera question de la liberté d'expression en France, de la pénurie de médicaments en Belgique et du tube "Baby one more time" de Britney Spears qui vient de fêter son 20e anniversaire !

La France change ! La liberté d'expression est régulièrement remise en cause. Du coup, on se demande si elle est encore totale dans notre pays ? Quelles sont les limites à ce qu'on peut dire et ne pas dire ? Pour répondre à ces questions, Jérôme fait appel à quelqu'un qui est connu pour ses coups d'éclats et sa grande gueule : Jean-Marie Bigard sera parmi nous !

La Belgique va devoir faire face à une pénurie de médicaments ! Pourquoi ? Quelles solutions sont adoptées ? Kikimodium, un pharmacien très connu du milieu, viendra en plateau pour en parler !

Le sujet a intrigué notre reporter de choc, Freddy Tougaux. Il ira à votre rencontre dans une ville non choisie au hasard...

Le tube interplanétaire "Baby one more time" de Britney Spears vient de fêter son 20ème anniversaire ! La chanteuse sera de retour sur scène à Las Vegas en 2019. Entre deux répétitions, elle accepte de venir sur le plateau du Grand Cactus pour fêter ça !

Ils ont récemment beaucoup fait parler d'eux : les Simpson, vos personnages de dessins animés préférés, seront en duplex !

Retrouvez, bien évidemment, les Poufs. Cette semaine, Clitorine et Jessica seront dans une agence de voyage à la recherche de vacances au soleil !

La parodie de "La Trève" fera son grand retour ! Sans oublier celle de "Jardins & Loisirs".

Et beaucoup d'autres surprises...

Soyez au rendez-vous ce jeudi 15 novembre, dès 20h35 sur La Deux !