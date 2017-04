James Deano en duplex à Walibi avec le Lutin Plop, les Schtroumpfs et Astérix!

Ce jeudi 13 avril, dans Le Grand Cactus, James Deano, le reporter qui va au delà des frontières, a prouvé qu'il était maître dans l'art de dégoter des duplex des plus originaux !

L'envoyé spécial est allé à Walibi afin d'en savoir un peu plus sur cette affaire d'invasion de castors!

Sur son chemin, il a rencontré les mascottes les plus emblématiques des parcs d'attractions, grands concurrents du Kangourou : Le Lutin Plop, bien décider à faire fermer tous les parcs wallons pour ramener tous les visiteurs en Flandes, à Plopsaland, une panoplie de Schtroumpfs, plus farceurs les uns que les autres, et même le courageux gaulois, Astérix!