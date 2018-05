"HAKAKIKI" l'hymne des Diables Rouges par Martin Charlier !

Découvrez "HAKAKIKI" l'hymne des Diables Rouges pour la Coupe du Monde en Russie, interprété par Martin Charlier alias Kiki L'Innocent, écrit par Jean-Luc Fonck et réalisé par Patrick Alen !

Vous retrouverez les membres du Grand Cactus : Jérôme de Warzée, Adrien Devyver, Livia Dushkoff, Freddy Tougaux, David Jeanmotte, ou encore les Poufs!

Mais aussi d'autres visages connus de la RTBF comme Rodrigo Beenkens, Jean-Luc Fonck, Frédéric Waseige, et bien d'autres!

Boum boum Diables Rouges ... The King of the baloon, c'est nous!

En route vers la Russie pour soutenir nos Diables!