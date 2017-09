Gérard Depardieu se régale sur le plateau du Grand Cactus!

Ce jeudi dans le Grand Cactus, le monstre sacré du cinéma, Gérard Depar­dieu, était l'invité de l'émission!

Révélé en 1974 par le film Les valseuses, ce produc­teur, viti­cul­teur, réali­sa­teur et homme d’af­faires, compte plus de 200 films et télé­films à son actif. A l'occasion de la sortie de sa dernière œuvre "Bonne Pomme", l'acteur français a accordé une interview gargantuesque à Jérôme de Warzée!

Il s'est livré sur l'ensemble de sa carrière, sur sa partenaire Catherine Deneuve (avec qui il partage les "pauses-clopes" en tournages) mais aussi sur ses critères de choix de films. En effet, pour attirer Depardieu sur un tournage, ce n'est pas le scénario qu'il faut lui envoyer, c'est le menu et la carte des vins !

Il préfère 1000 fois tourner un épisode de "Joséphine Ange Gardien" et bouffer dans un 4 étoiles, que de se "faire chier" avec Kubrick et de bouffer au Lunch Garden!