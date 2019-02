François Damiens et Chantal Goya dans le prochain Grand Cactus !

Après les goldens globes et les SAG Awards, ce week-end aura lieu la 9ème édition de la grande cérémonie des Magritte du cinéma. François Damiens, le célèbre acteur de Dikkenek, est nominé dans deux catégories : "meilleur film" et "meilleur acteur". Quels sont ses prochains films ? L’acteur sera sur le plateau pour revenir sur la cérémonie mais également sur les grands succès de sa carrière, comme ses fameuses caméras cachées !

Pablo Andres y consacrera son Cactus Patrouille, en compagnie d'un invité maison...

Ils étaient plus chauds pour le climat que pour le blocus de décembre, les étudiants se sont une fois de plus mobilisés contre le réchauffement climatique aux quatre coins de Bruxelles et de la Wallonie. Une fervente activiste viendra nous exposer ses solutions pour sauver notre planète accompagnée de son professeur, mr Atlas.

Notre envoyé spécial, Freddy Tougaux s’est rendu à la manifestation pour le climat à Bruxelles afin que l’empreinte carbone de tous les étudiants soit entendue dans son Micro-Comptoir.

Enfin, Chantal Goya, fêtera le lancement de sa énième tournée dans l’émission. La taulière de la chanson enfantine française viendra accompagner de ses plus fidèles acolytes : Bécassine, le lapin et Pandi-Panda.

À cette occasion, James Deano recevra les personnages les plus emblématiques du Club Dorothée qui ont bercé l’enfance de toute une génération !

La neige a fait son grand retour, et cela, pour le plus grand plaisir des Poufs. Elle vous donne rendez-vous en haut des pistes !

Rendez-vous ce jeudi 7 février dès 20h35 sur La Deux.