Elio di Rupo et Super Magnette veulent sauver la "WALLONIIIIIE"!

Ce jeudi, le Président du Parti Socialiste, Elio di Rupo, était présent sur le plateau du Grand Cactus pour tenter de "sauver" la Wallonie, avec l'aide de son "Joker" Super Magnette!

Trahi par Benoît Lutgen, relégué dans l'opposition, malmené par les affaires, l'homme au nœud papillon rouge a présenté son nouveau plan pour redresser le pays : l'achat de son ouvrage "Nouvelles conquêtes"...

Dans cet opus de 239 pages, Elio di Rupo, ouvre son chantier des idées : globalisation des revenus, semaine des quatre jours, fin de la dégressivité des allocations de chômage… D'après lui, c'est plus qu’un livre, c’est un cheminement, une réponse, un antidote à vos souffrances!

Pour convaincre et attendrir ses "Camaraaaaades", le Président du PS, n'a pas hésité à évoquer ses origines modestes, et son enfance qu'il a passée dans une toute petite masure ... : "Si petite que quand je me couchais dans la chambre, mes pieds dépassaient dans le salon. Et elle n'avait pas de toit, cette masure, du coup je dormais dans la peau des loups, qui rôdaient autour de la maison, et que je tuais à mains nues".