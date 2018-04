Découvrez les séquences préférées de nos 3 chroniqueurs!

Ce jeudi dans La Spéciale du Grand Cactus, nos trois chroniqueurs ont eu la chance de revoir la séquence qu'ils ont préférée lors de cette saison 3.

Découvrez le meilleur du 1722, la séquence favorite de Livia Dushkoff, mais aussi la séquence Bûches et Loisirs, plébiscitée par David Jeanmotte, et le premier épisode de la saga "Go to Cactu(RS)s" qui plait particulièrement à Thierry Luthers.