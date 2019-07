Découvrez les folles vacances des Poufs en Tunisie!

Ce été, Le Grand Cactus vous emmène sous le soleil de Tunisie.

Dans ce deuxième épisode de la saga "Le Grand Cactus sous le soleil", on retrouve nos Poufs nationales ! Clitorine et Jessica passent leurs vacances en Tunisie avec deux objectifs : visiter le monde et découvrir une nouvelle culture... Ou pas. Plutôt : bronzer et boire des cocktails !

On les retrouve en mode carpette sur leur transat, au hammam, au buffet de l'hôtel, au bar, ou encore au golf... Evidemment, rien ne se passe jamais comme prévu ! Coups de soleil et rencontres improbables attendent les deux copines.

Mais ce n'est pas tout, vous retrouverez aussi le best-of des quatre saisons du Grand Cactus! Des sketchs cultes interprétés par Kody, Martin Charlier, et toute la bande, vos séquences favorites, le meilleurs des actus en vrac, et des duplex, de quoi vous remémorer de nombreux souvenirs.

Les prochaines aventures du Grand Cactus sous le soleil continuent les jeudis 29 août et 5 septembre !