Découvrez le bêtisier du Grand Cactus !

Vous vous en doutez, dans Le Grand Cactus, ce n'est pas toujours facile de garder son sérieux lors des tournages...

Entre David Jeanmotte qui s'amuse avant de commencer l'enregistrement de l'émission, les trous de mémoire et problèmes de costume de Martin Charlier, et les fous rires de Sarah Grosjean et James Deano, tourner une séquence peut prendre du temps !

Un bêtisier comme on les aime, de toutes les saisons confondues.