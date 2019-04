Dans un parc et dans un monde parallèle : les duplex de James Deano !

Un parc pas comme les autres a vu le jour de façon éphémère à Emines, près de Namur... Il s’appelle Proust Alors, et sa particularité, c'est d’être défini comme un slow parc. Autrement dit, un parc d'attractions lentes, pour permettre aux petits et grands de prendre leur temps dans un monde qui va de plus en plus vite. James Deano était en duplex depuis ce lieu, avec les parrains du parc : Doc Gynéco, Thérésa May, la reine Mathilde, Michel Daerden ou encore Adrien Trebel...

L'envoyé spécial s'est ensuite rendu dans un monde parallèle. Un monde dans lequel tout est inversé... Il y a rencontré son double, qui est tout à fait son opposé (pour le plus grand bonheur de Jérôme!). Les deux James ont proposé un duplex d'anthologie !