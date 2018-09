"Couillonnades et Loisirs", votre saga revient dans la saison 4!

Si Le Grand Cactus vous réserve des surprises pour sa 4ème saison, impossible de faire sans les recettes qui fonctionnent!

Votre séquence "Jardin et Loisirs" fait donc son retour dans l'émission pour le plus grand plaisir de Luc, Francis et Priscilla, qui vous ont concocté de nouveaux bricolages pour la rentrée.

Ce jeudi, au programme de "Couillonnade et Loisirs", dégustation de poires floues, fabrication d’épouvantails noirs-jaunes-rouges et élaboration d'un montage végétal, qui répond aux trois valeurs de nos protagonistes : la nature, la récup, et la bravoure!

Le tout, agrémenté de "couillonnades" made by Martin Charlier, l'auteur de la séquence.