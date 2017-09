CONCOURS ! Gagnez vos places dans public du Grand Cactus, ce 11 octobre 2017!

Participez à notre concours afin d'assister au prochain enregistrement du Grand Cactus !

Vous retrouverez les inimitables Kody, James Deano, Sarah Grosjean, Martin Charlier, Bénédicte Philippon, Freddy Tougaux, Carmela Giusto et Renaud Rutten, mais aussi le trio Livia Dushkoff, Thierry Luthers et David Jeanmotte, et, tous les autres!

L'émission, pilotée par Jérôme de Warzée et Adrien Devyver, sera enregistrée le mercredi 11 octobre, à Médiarive à Liège, et sera diffusée le lendemain à 20h35 sur La Deux.

Comme nous ne pouvons pas satisfaire toutes les demandes, la capacité du studio étant limitée, les participants devront être tirés au sort.

Si, et seulement si, vous êtes sélectionnés, un e-mail de confirmation vous sera envoyé le vendredi 6 octobre.

Bonne chance !