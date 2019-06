Cet été, "Le Grand Cactus" vous emmène sous le soleil de Tunisie!

Dans ce premier épisode, Jérôme de Warzée part seul sur l’île de Djerba pour décompresser suite à une saison bien chargée. Il pense être ENFIN seul (car il aime être seul). Pas de chance pour lui, le capitaine du navire est sans arrêt confronté aux comédiens qui, comme par hasard, se trouvent dans le même hôtel que lui! Leur but : proposer des nouvelles idées pour la saison 5, et ils ne changeront pas de cap!

Sarah, Carmela, Bénédicte, Martin, Freddy, James Deano et Kody feront preuve d'ingéniosité pour croiser Jérôme et le convaincre de réfléchir à leurs propositions ... Ils se feront passer pour le personnel de l'hôtel ou pour des clients très particuliers ... Bref, ils ne lui laisseront aucun répit !

Sur la plage, en jet ski, à la boutique de souvenir, au restaurant, au bar à chichas, impossible pour Jérôme de se reposer, ils sont partout !

Vous retrouverez aussi les meilleurs moments depuis les touts débuts de l'émission. Les personnalités les plus délirantes invitées en plateau, les séquences les plus plébiscitées sur les réseaux sociaux, les sketchs devenus cultes, les parodies mythiques, les duplex hors-normes, et les fou-rires dont tout le monde se souvient encore!

Trois autres rendez-vous sont prévus les jeudis 11 juillet, 29 août et 5 septembre!