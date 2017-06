Ce que "Le Grand Cactus" n'a jamais voulu vous montrer!

Ils ont tenu deux saisons sans vous montrer le meilleur du pire... C'est sur le point de changer!

Découvrez ce que le Grand Cactus n'a jamais voulu diffuser en télévision! Images exclusives, fou-rires, trous de mémoire, bafouillages, et même quelques secrets de tournages...

Au menu de ce bêtiser saveur cactus, les plus beaux moments de solitude de Sarah G, des cafouillages signés les Poufs, mais aussi quelques tacles à destination de Jérôme de Warzée, les petits couac en répétitions, les moments off autour de la table entre nos chroniqueurs, et le must du must, les prises interminables des (C)actus en vrac!