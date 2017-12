Ce jeudi, Le Grand Cactus vous propose une émission trois étoiles *** !

Ce jeudi 7 décembre, c'est une émission triplement étoilée au guide humoristique que Le Grand Cactus vous offre sur son plateau ... d’argent!

Au programme, la démission de l’ancien président du Zimbabwe, Mugabe, l’attribution des étoiles par le Guide Michelin, et la tournée 2018 de Charles Aznavour.

Le 21 novembre 2017, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a démissionné de ses fonctions après quarante ans de règne absolu. Un pouvoir dictatorial, très controversé qui a poussé l’homme d’Etat à faire un pas de côté, à 93 ans, en échange d’une très belle "pension". Mugabe reviendra sur sa carrière politique en plateau.

Chaque année, le Guide Michelin récompense les meilleurs restaurants. Chez nous, pourquoi y-a-t-il, cette année encore, plus de restaurants étoilés en Flandres qu’en Wallonie ? Pour en savoir plus, des experts du sujet témoigneront : le Chef étoilé Kikir Royal, mais aussi les célèbres cuisiniers-stars, Maïté et Cyril Lignac !

Quant à Freddy Tougaux, il a cuisiné les habitants de Furnaux pour vous proposer un Micro-Terroir trois étoiles!

A 93 ans, Charles Aznavour, remonte sur scène pour une nouvelle tournée. A cette occasion, le chanteur immortel sera l’invité d’honneur du Grand Cactus.

Carmela, la chroniqueuse cinéma, reviendra sur la suppression de la cigarette dans le cinéma Français, et les Poufs analyseront le nouveau site qui fait déjà sourire les Belges, www.mypension.be

Retrouvez Le Grand Cactus, à partir de 20h35 sur la Deux !