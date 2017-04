Ce jeudi 27 avril, André Gilles et les serres de Laeken au programme de votre Grand Cactus !

Ce jeudi 27 avril sur La Deux, Le Grand Cactus revient avec un programme fidèle à son image !

Les thèmes abordés par l'équipe de Jérôme de Warzée ce jeudi sont : André Gilles viré du PS, les serres de Laeken ouvertes au public et de la vie possible sur Saturne !

La nouvelle est tombée il y a quelques jours : André Gilles ne fait plus partie des membres du PS et ne peut plus exercer de mandat pour le compte du PS. L’ancien président du conseil d’administration de Publifin viendra s’exprimer sur le plateau.

Pour l’occasion, James Deano nous réservera un duplex très spécial, comme à son habitude…

Du 14 avril au 5 mai, les serres de Laeken sont ouvertes au public ! Kiki enfilera ses bottes en caoutchouc et viendra sur le plateau nous donner quelques astuces bricolage et jardinage, comme il sait si bien le faire !

Nous retrouverons également notre reporter sans frontière, Freddy Tougaux, pour un Micro-Terroir à Laeken toujours aussi déjanté !

Début avril, la sonde américaine Cassini a détecté de l'hydrogène sur une lune de Saturne… Sommes-nous les seuls dans l'univers ? C’est le thème du 3ème Cactus !

Les frères Bogdanov, spécialistes du sujet viendront sur le plateau pour en parler…

Vous retrouverez également Julie Van H pour un Cactus Geek consacré aux élections présidentielles en France, mais aussi Le Cactus People de Sarah G, le "Livia #", la "Minute de Monsieur Luthers", la Question à la Con, les actus en vrac et la nouvelle séquence 1722 !

Pour finir en beauté, nos désormais célèbres Poufs viendront parler des 20km de Bruxelles, l’évènement aura lieu le 28 mai prochain.