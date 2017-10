Carmela fait son cinéma sur "Le Petit Spirou"

Depuis 2 semaines, Le Grand Cactus a recruté une experte cinéma ...

Et même si on commence à croire qu’elle nous a un peu arnaqué sur son impressionnant CV, il faut bien que Jérôme la rentabilise …

Ce jeudi, Carmela a évoqué son rôle "très actif" dans l'adaptation cinématographique de la BD "Le Petit Spirou".

La chroniqueuse a également parlé de ses autres castings... Notamment celui pour le rôle de la Schtroumpfette ! Et on peut dire qu'elle l'a pris très au sérieux! Elle s'est mise des pains dans la figure toute la nuit ... pour être toute bleue! CQFD..

Ou encore pour le rôle de "La tortue" dans Boule et Bill... Apparemment le réalisateur était ravi de son audition! A la fin, lui a promis de la faire jouer dans les prochains spin-offs de Boule et Bill ... Ses mots exacts: "Toi, Carmela, tu as un physique à jouer dans un film de Boul"...