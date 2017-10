Carmela et son remake du film d'horreur "Ça" !

Ce jeudi, la chroniqueuse cinéma, Carmela, experte en scénario de surcroit, a proposé un remake du film d'horreur "Ça", adapté du Roman de Stéphen King!

Dans sa version, elle évoque une créature qui revient hanter vos nuits ... "Ça", c’est donc l’histoire de sept ministres qui n’arrivent pas à s’intégrer et qui terrorisent la population ! Le tout, sous la coupe du terrible clown Charles Michel !

La chroniqueuse s'est ensuite penchée sur une autre adaptation d'un roman de l'auteur : le film "Shining", mais quelque peu modifié... Dans la version de Carmela, c’est un biopic d'Yvan Mayeur qui s'enferme à l'Hôtel de ville et qui ne veut plus jamais en partir !

La fin? Il marche encore et encore, et se perd dans un piétonnier ! Et il n’en ressort jamais...