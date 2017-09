C'est la rentrée! Découvrez le témoignage de Madame Rigide, enseignante au bout du rouleau!

La rentrée c’était il y a 2 semaines, et certains professeurs semblent déjà au bout du rouleau !

Ce jeudi, c'est Madame Rigide, représentante du corps professoral qui est venue témoigner de son état de fatigue sur le plateau du Grand Cactus...

Comment expliquer ce ras le bol si rapide chez les enseignants ? La jeune institutrice, pourtant très motivée, explique qu'elle "n'en peut plus" des horaires décousus, des trajets à n'en plus finir et surtout, de l'attitude de certains élèves!

Elle en a d'ailleurs profité pour rétablir l'ordre autour de la table, et d'inculquer la politesse à ce petit "crétin de Jérôme de Warzée!", quitte à le faire copier 500 lignes.. en gothique!