BONUS : les images bêtisier des tournages du Grand Cactus

Si vous, vous rigolez en regardant les séquences et sketchs du Grand Cactus... Imaginez les comédiens pendant les tournages !

Les fous-rires, ils connaissent ça ! Et pas que... Soucis de costume et trous de mémoire sont souvent aussi au rendez-vous.

Nous vous dévoilons des images best-of donc on ne se lassera jamais ! James, Sarah et Martin qui n'en finissent pas de tourner une "(C)actu en vrac", Freddy Tougaux qui perd sa moustache... Et ses cheveux! Et enfin, Sarah Grosjean qui fait face à un trou de mémoire... Nous, on adore ça !