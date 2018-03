"Bonjour, je suis Salvatore Adamo, et je suis l'invité du Grand Cactus"

Ce jeudi, Jésus, Rokiki Deporc et Salvatore Adamo sont les invités du Grand Cactus à 20h30 sur la Deux!

Ce 1er avril, c’est la fête de Pâques, commémorant la résurrection de Jésus. 2018 ans plus tard, le Christ, grand fan du Grand Cactus sera l’invité mystique de l’émission. Il reviendra sur sa crucifixion, sa relation avec ses apôtres et, qui sait, accomplira peut-être un miracle en plateau !

Freddy Tougaux se rendra à Rome pour un Micro-terroir pieux et chaste !

C’est le scandale sanitaire du moment ! L’abattoir Veviba, à Bastogne est accusé d’avoir vendu de la viande impropre à la consommation, mal étiquetée, et périmée depuis plusieurs années. Depuis, les grandes surfaces, les agriculteurs et les bouchers partenaires, déplorent une diminution importante de leur clientèle, et dénoncent un manque de contrôle de la part de l’AFSCA. Rokiki de Porc, équarrisseur, fait son grand retour sur le plateau pour crier, haut et fort, son mécontentement.

Enfin, après en avoir parlé de nombreuses fois dans l’émission, Salvatore Adamo a finalement accepté l’invitation de Jérome de Warzée. A l’occasion de la sortie de son dernier album "Si vous saviez", l’artiste belge reviendra sur son impressionnante carrière.

Les Poufs évoqueront la disparition du physicien Stephen Hawking.