Benoît Poelvoorde, le déconneur du Roi!

Le pays déconneur, il faut donc nommer un déconneur! Le Roi a choisi LE Belge qui sait fait rire toute la population : Benoit Poelvoorde!

L'acteur est venu expliquer sa nouvelle mission sur le plateau. Il l'a dit : avec lui, la situation va changer!

Après quelques coups de fil, "pas piqués des vers", passés aux différents chefs de partis politiques, il a terminé son discours en chantant la Brabançonne, à sa manière!

Ô Belgique, ô mère, chérie !...Remets en une, c’est la tournée d’Benoît ! Peket aux hommes, d’la bière pour tout’les filles ! Allez santé, et tous, on boit, on boit ! Et le Belang, y peut s’en mettre un belle…Et on n’a pas peur d’la NVA ! Si nos ministres nous dirigent comme des brêles… Benoit arrive, avec ça on verra !

Une bière, une goutte et un péket ! Une bière une goutte et un péket ! Tatadam...