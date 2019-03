Bénédicte Philippon dans la deuxième saison d’“Ennemi public” ! .

La talentueuse Bénédicte Philippon n'est pas uniquement douée pour faire rire. La comédienne a tapé dans l’œil des scénaristes de la série belge à succès et incarne, dans cette saison 2, “Maya’” la petite amie du nouveau chef des malfaiteurs du village. Une femme qui manipule son compagnon et qui aime voir les autres souffrir. Un rôle totalement à l'opposé des personnages hilarants et loufoques qu'elle incarne dans le Grand Cactus.

Bénédicte, ajoute donc une nouvelle corde à son arc. En plus de la retrouver dans les "Actus en vrac", et dans la peau de Clitorine, l'une des poufs, elle est aussi scénariste pour plusieurs courts-métrages et séries, comme la mini-série "Nous et les hôtres", et elle est l’auteur d’un livre pour enfant autour de l’univers des chats “Archimède et moi”, aux éditions NOVELAS.

Pour revoir Bénédicte dans Ennemi Public, revivez les premiers épisodes de la saison 2 sur Auvio!