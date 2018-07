Cyril Lignac débarque sur la RTBF !

Pour le premier épisode de la saison, Cyril Lignac nous plonge dans une région aux lieux variés : le Languedoc Roussillon ! De la Petite Camargue aux Pyrénées en passant par les Cévennes, le paysage sera varié. L'étang de Bages-Sijean ou les vignes de Collioure, il y en aura pour tous les goûts.

Vous vous en doutez, la diversité se remarquera aussi dans l'assiette. Au menu : manade, anguille, agneau, ou encore des huîtres. Chaque endroit fait valoir sa propre spécialité.

Ce que vous ignorez encore, c'est que cette aventure n'est pas sans risque. Dans "Le Chef en France", Cyril Lignac est plus qu'un chef. Il devra repousser ses limites, comme affronter un taureau au cours de la sacro-sainte course camarguaise. S'il veut arriver à ses fins, il devra aussi surmonter une de ses plus grandes phobies ... On ne vous en dit pas plus.

Et oui, Cyril, comme on dit "on n'a rien sans rien"...

Rendez-vous ce mardi 17 juillet avec Cyril Lignac pour un premier épisode du "Chef en France" présenté par Thibaud Roland, à 20h35 sur La Deux !