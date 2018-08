Thibaud Roland vous emmène dans une des régions les plus secrètes de France ...

Baked eggplant with tomatoes, garlic and paprika - Elena_Danileiko - Getty Images/iStockphoto

La Corse, on la connait surtout pour la variété de ses paysages qui séduit toujours autant de touristes chaque année.

"On est Corse avant d'être", est un dicton corse. On le sait, la région fait également beaucoup parler d'elle par son histoire, et surtout par le caractère de ses habitants qui défendent leur patrimoine.

Cette marque franche et insoumise se constate aussi dans la cuisine : aubergines à la bonifacienne, tourtes aux herbes ou encore la célèbre omelette au Brocciu, il y a de quoi saliver ...