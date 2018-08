Cyril Lignac rend hommage à Joël Robuchon

Il y a plus de 10 ans, Cyril Lignac et Joël Robuchon avaient fait l'objet d'une interview pour le Figaro Magazine, dans laquelle on apprécie les différences et les passerelles entre deux générations.

Avec d'un côté, le jeune chef lancé par les médias, et de l'autre, un expert mondial qui n'a plus rien à prouver, ça pouvait faire des étincelles.

A la presse, Joël Robuchon avait d'ailleurs évoqué Cyril Lignac comme un "chef kleenex", mettant en péril sa crédibilité naissante. Pourtant, le respect n'a pas tarder à suivre : "Je pensais que Cyril Lignac appartenait à cette génération Kleenex des chefs précipités devant les caméras. Or je découvre un vrai cuisinier classique avec des bases. Son parcours et le mien ont quelque chose de similaire. Nous formons des jeunes. Nous sommes des passeurs".

Cyril Lignac n'a jamais caché les débuts difficiles de son métier. Les "grands" de ce milieu ont une expérience à transmettre, et il sait ce qu'il le différencie de son aîné : "Joël Robuchon est meilleur ouvrier de France, je ne le suis pas. Les jeunes chefs de ma génération marchent dans son sillon. Des agneaux et des bœufs, il en a mangé à toutes les sauces. S'il les cuisine à sa manière, c'est qu'il doit avoir raison."

Tous deux amoureux de la cuisine, les deux chefs se rejoignaient sur le fait que, pour faire de la cuisine, il fallait aimer les gens. Eh oui, la cuisine, c'est avant tout pour le client ...