Le Bureau des Légendes : les révélations de Mathieu Kassovitz sur la saison 4 !

Rythmée en 10 épisodes pilotés cette fois par la réalisatrice Pascale Ferran, la saison 4 du "Bureau des Légendes" est prévue pour cet automne.

Une trame qui tend vers l'actualité

Dans cette quatrième édition, la Russie se retrouve au cœur de l'intrigue après avoir exploré l'Iran et l’Azerbaïdjan. Dans un contexte de cyberguerre auquel l'intelligence artificielle vient se mêler, Marina devra infiltrer des hackers moscovites.

La question avait déjà été abordée pour les saisons précédentes : la série veut-elle parler d'actualité ? Donner un avis, une orientation ? A Téléstar, un acteur s'exprime à ce sujet : "Il ne faut surtout pas donner l’impression qu’on est en train de sauver le monde. Eric [Eric Rochant, showrunner] ne veut pas ça. Il nous dit 'Arrêtez de prendre tout ce que vous dites au sérieux ! Pensez aux infirmières, aux médecins qui côtoient la mort tous les jours !' ".

Du nouveau dans le casting !

Sans surprise, vous retrouverez Mathieu Kassovitz dans le rôle de Malotru traqué par la DGSE et la CIA, accompagné de son agent infiltrée incarnée par Sara Giraudeau. Ont également répondu présent l'humoriste Artus, Florence Loiret Caille ("L'effet aquatique") et Jonathan Zaccaï ("Intrusion").

A côté des visages connus de la série, Téléstar annonce la venue d'un nouveau personnage joué par Mathieu Amalric ("Quantum of Solace", "The Grand Budapest Hotel"). L'acteur et réalisateur français de 52 ans incarnera un patron de sécurité interne (nom de code : JJA) chargé de faire le ménage à la DGSE et de mettre les agents sous pression.