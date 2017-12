Les (improbables !) selfies de Noël des peoples RTBF

Ce qui rend ces peoples si guillerets, c'est Jean-Louis Lahaye qui les a emmenés faire un tour dans sa "voiture chantante" ! Pas de petite balade de santé au programme mais un véritable show à l'occasion des bêtisiers de fin d'année !

Sandra Kim, les talents de The Voice Belgique, les journalistes et animateurs de la RTBF ont accepté de donner de leur personne (et de leur voix) pour présenter en chantant ces deux émissions bêtisiers à voir les 23 et 30 décembre sur La Une, à 20h50 sur La Une !

Incidents, délires, lapsus, bafouilles et fous rires seront évidemment au rendez-vous ! En attendant ces grands moments TV, Jean-Louis Lahaye nous donne déjà la banane avec ses improbables selfies de Noël postés sur son compte Instagram...