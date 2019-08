Adrien Joveneau abandonne son beau vélo pour quelque temps

Chaque samedi de l’été, Le Beau Vélo de RAVeL vous invite à découvrir les belles régions et curiosités de Wallonie et de Bruxelles… tout en pédalant ! Le départ de la balade se donne à 13h15, mais des animations sont prévues toute la journée sur le site. La musique n’est pas oubliée : au retour de la promenade, VivaCité et Joker+ proposent les showcases du Beau Vélo de RAVeL de 16h15 à 18h15. Des préinscriptions peuvent se faire en ligne et permettent de remporter chaque semaine un vélo ou un guide du Beau Vélo de RAVeL. L’inscription et la participation à cette journée sont gratuites. Petite soeur du Beau Vélo, l'Echappée belge démarre en septembre prochain et s’inscrit dans l’air du temps : un voyage de 6 jours avec "zéro-émission" de gaz à effet de serre ! La destination est plus proche, l’empreinte écologique réduite et le groupe, en autonomie complète, voyagera exclusivement en train et à bicyclette. Pour cette 1ère édition, L’Echappée belge prendra la direction de la Provence !