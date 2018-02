Agustin Galiana de "Clem" : " Vous me trouvez sexy, moi je me trouve nul "

Humour, info régionale, nationale et internationale, invités, météo, info-services, billets d'humeur... Avec : Christophe Grandjean pour le grand journal de 8h, le billet d'humeur de Jérôme De Warzée à 8h15 et le journal régional à 8h30. A partir de 8h35, vos chroniqueurs préférés se succèdent : Pascal Michel, Thierry Luthers, Julie Compagnon, Cathy Immelen, David Jeanmotte, Sarah Visse et Jean-Luc Fonck. Et chaque jour, un invité qui fait l'actualité culturelle et Le kikadi ?