Très émue, Ophélie Fontana fait ses adieux au "15 minutes"

Ce nouveau journal présenté en duo par Ophélie Fontana et Jonathan Bradfer fait un tour d'horizon de l'actualité en 15 minutes. Rythmé par des sujets courts et dynamiques, les images fortes et les déclarations chocs, il reprend les derniers événements importants sous un angle différent et sans "langue de bois". Un rendez-vous d'un quart d'heure pour voir tout ce qu'il faut savoir de façon moderne, spontanée et avec une pointe d'humour ! Delphine Simon et Nicolas Gillard forment le second tandem qui relaie Ophélie et Jonathan.