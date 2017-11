"La vengeance aux yeux clairs" saison 2 : Olivia devient la proie !

Après s’être battue pour rendre justice aux siens, Olivia doit faire face aux terribles représailles du clan Chevalier : elle est accusée d’un meurtre qu’elle n’a pas commis et sa fille a été enlevée.

En fuite et traquée par un policier persuadé de sa culpabilité, elle doit prouver son innocence et sauver sa fille. Seul son grand amour de jeunesse, Alexandre, croit en elle et embrasse son combat, réveillant la passion qui les lie depuis toujours…