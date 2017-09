"La vengeance aux yeux clairs" : avant-goût de la saison 2

Nouvelle intrigue...

Après une fin en apothéose, on pensait Olivia sortie d'affaire... C'était sans compter sur les terribles représailles du clan Chevalier !

Dans cette saison 2, elle est accusée d’un meurtre qu’elle n’a pas commis et sa fille a été enlevée. En fuite et traquée par un policier persuadé de sa culpabilité, elle doit prouver son innocence et sauver son enfant.

Seul son grand amour de jeunesse, Alexandre, croit en elle et embrasse son combat, réveillant la passion qui les lie depuis toujours…

Les premières images

Pendant le tournage qui s'est déroulé cet été, Laetitia Milot a dévoilé sur son compte Instagram les images de ce qui se passait dans les coulisses...