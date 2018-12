Les épisodes 7 et 8 de la saison 2 de La Trêve en avant-première sur Auvio

Été 2018. Musso, un petit village perdu dans les forêts ardennaises. Le docteur Orban, la psychiatre qui s’occupait de Yoann Peeters, suit un nouveau patient : Dany Bastin, un jeune homme de 27 ans en réinsertion. La thérapie suit son cours lorsque Dany est accusé d’un nouveau meurtre, celui d’Astrid Du Tilleul, une riche bourgeoise chez qui il travaillait comme jardinier. Convaincue que Dany est innocent, la psy demande à Yoann Peeters de l’aider. Mais ce dernier est réticent. Il n’est plus flic, et il s’était promis de ne plus jamais enquêter…