Les créateurs de La Trêve vous dévoilent les secrets de la saison 2

Les trois créateurs originaux de la série belge reviennent sur les secrets de production et de tournage de la saison 2.

Comment est venue l'idée de la saison 2 ?

L’histoire de cette saison 2 est une idée que nous avons eue au début de l’écriture de la première saison. C’était une mécanique qui nous excitait très fort mais qui n’était pas intégrable dans la première histoire, nous l’avons donc gardée précieusement dans nos tiroirs pour la raconter dans cette seconde saison.

C’était important pour nous de raconter une nouvelle histoire, mais c’était aussi très important de rester dans le même univers. Nous avons gardé tout ce qui nous plaisait dans l’univers d’Heiderfeld à commencer par les personnages auxquels nous nous sommes attachés. Vous verrez, il y en a pas mal qui reviennent…

Après le succès de la première saison, aviez-vous plus de pression pour écrire la deuxième ?

Oui, c’est sûr que ça change un peu l’ambiance de la salle d’écriture quand on sait qu’on est attendu par tant de gens ! On a envie d’être à la hauteur et de continuer à surprendre notre public. C’était une grosse pression, mais c’était surtout une vraie chance de savoir que cette histoire était attendue.

C’était très, très motivant. La série a été vendue dans plus de 80 pays, c’est génial. Nous continuons à recevoir chaque semaine des messages du monde entier. C’est très encourageant.

Cela a-t-il modifié votre façon de travailler ?

Non, globalement nous avons abordé ce nouveau récit de la même façon. Pour la première saison, nous avons écrit la série que nous rêvions de voir à l’écran. Nous avons fait exactement la même chose cette fois-ci. Cette deuxième saison est celle que nous aimerions découvrir nous, en tant que spectateurs.

Comment s'est passé le tournage ?

Intense ! Cette fois encore, nous étions tous les trois auteurs sur le plateau. Matthieu réalisait, Stéphane assurait à nouveau la continuité et Benjamin le cadre de la deuxième caméra. Pour Matthieu, c’est un luxe que les trois scénaristes soient présents sur le plateau : ça permet une réécriture en continu. L’équipe était majoritairement composée des mêmes personnes. C’était comme retrouver les membres de la famille. Nous avons acquis une expérience précieuse sur la première saison, c’était très très agréable de re-travailler tous ensemble.

Y aura-t-il une saison 3 ?

A la sortie de La Trêve, nous avions dit que nous ne ferions jamais de saison 2. On a appris à ne plus dire jamais.

La saison 2 de La Trêve arrive le 11 novembre à 20h55 sur La Une et sur Auvio. Découvrez la bande-annonce ci-dessous !