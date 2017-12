"La Trêve" revient avec une saison 2 !

Après avoir soutenu six nouveaux projets mi-octobre, le comité donne le feu vert à "Baraki", "Fils de" et "Pandore". Ces trois projets entrent en phase 2 de développement et s’apprêtent à réaliser un premier épisode de 10 minutes de type teaser.

L’audace et la diversité caractérisent une fois de plus ces séries en devenir : chasse au trésor dans un Bruxelles underground, monde politique dans la tourmente ou encore un changement de vie plus compliqué qu'il n'y paraît... il y en aura pour tous les goûts !