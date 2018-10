"La Trêve" : que pense la presse internationale de cette série 100% belge ?

"Puissante, plausible et désireuse de fouiller dans les attitudes et les préjugés des petites villes belges [...] la série en dix épisodes est une narration moderne et noire captivante et raffinée." The Globe and The Mail (Canada)

"La série belge La Treve, alias The Break coche toute les cases d'un policer satisfaisant conçu spécialement pour divertir le passionné de meurtre mystérieux qui sommeille en vous" First Post (Royaume-Uni)

"On se laisse lentement prendre par cet univers aux accents étranges. Plus l'intrigue avance, plus on se questionne sur la santé mentale de son héros, flic impulsif, hanté par ses démons, dont on sait d'entrée de jeu qu'il s'égarera." Télérama (France)

"Plus qu’un polar, La Trêve est une série bouleversante qui ne ménage pas ses personnages, ni son sous-texte à valeur sociale. Surtout, l’interprétation de l’inspecteur Peeters par Yoann Blanc- en une sorte de crescendo halluciné – nous laisse médusés." Télé 7 Jours (France)

"L'intrigue est inquiétante, voire glauque, mais nous captive de bout en bout. L'interprétation intense des comédiens nous incitent à vouloir découvrir ce que leurs personnages cachent, tout en craignant de prendre connaissance des horribles vérités qu'ils dissimulent." Télé Loisirs (France)

"Avec un budget pourtant très limité, les Belges signent là une belle série. Intense, tendue et bien écrite, La trêve tient autant du policier que de la longue descente aux enfers psychologique." SMD (Suisse)