La Trêve : les acteurs réagissent à la fin choquante

On a tourné plusieurs fins et j’ai découvert celle qui avait été choisie par la suite. Il y avait une possibilité de fin beaucoup plus ouverte.

Cette dernière scène, c'est le combat intérieur de Yoann. J'aime ce que ça raconte sur le personnage. Je trouve ce choix très juste. C’est plus juste par rapport au personnage et à la série, on respecte l'univers. En fait, Yoann est tout sauf un héros de série tv.