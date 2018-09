La première saison de "La Trêve" revient sur la RTBF !

L'occasion de se replonger dans son ambiance sombre unique, ou pour ceux qui l'auraient manquée de faire une séance de rattrapage.

Tournée au cœur des Ardennes, dans des décors et paysages très contrastés entre ombre et lumière, "La Trêve" est un polar noir dans lequel l'inspecteur Peeters, joué par Yoann Blanc, mène l'enquête sur la mort d'un jeune footballeur d'Heiderfeld...

Suspense, rebondissements et suspects à volonté, le tout avec un rythme de plus en plus soutenu, les 10 épisodes vont vous tenir en haleine !