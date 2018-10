Découvrez des extraits de la musique de la saison 2 de La Trêve

Le générique est resté dans la mémoire des téléspectateurs pour ses visuels magnifiques et surtout la musique captivante.

La musique du générique de la première saison était une chanson du groupe belge Balthazar.

"The Man Who Owns The Place" est issue de leur album "Rats" sorti en 2012.

Regardez le générique en vidéo ci-dessous !