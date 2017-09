Le retour de nouvelles émissions inédites

Flashback en 2004 : cette semaine, Élodie De Sélys revisite les séquences les plus sympas vécues il y a 13 ans déjà !

Cette année-là, Benoît Poelvoorde est partout avec la sortie de " Podium ", Didier Reynders et Joëlle Milquet nous offrent une belle copie du sketch des Frères Taloche sur " J’ai encore rêvé d’elle " et nos sportifs Axel Merckx et Justine Henin nous font vibrer aux Jeux Olympiques d’Athènes. On remarque également le changement de look de la RTBF ainsi que les sacrifices de Jean Barbera pour devenir une star.

Côté musique, on se déhanche sur " Toxic " de Britney Spears, " Yeah " de Usher , " Dragostea din tei " de O-Zone ou encore " Shut up " des Black Eyed Peas. Côté Grand Écran, c'est l'année de sortie du film " Les Choristes " ainsi que du dessin animé " Les Indestructibles ".

Rediffusion dimanche 3 septembre à 23h30.