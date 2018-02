Une saison 4 pour "La Stagiaire" : Michèle Bernier remercie les Belges !

L’actrice, plus épanouie que jamais, a tenu à souligner l’importance d’un si beau succès : "on a envie qu’un maximum de gens apprécie le travail, les efforts qu’on a fait et l’envie qu’on avait de faire les choses bien. Donc quand on sait que les gens regardent de plus en plus nombreux, on est récompensé du travail qu’on a fait."

"Il faut défendre la fiction française"

Elle en a également profité pour plaider la cause de la fiction française en général face aux séries américaines qui envahissent les écrans. "Il faut défendre notre travail, explique-t-elle. C'est important notre fiction, c'est notre façon de penser aussi". Il semblerait que son personnage déteigne sur elle…