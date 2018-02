Stars de cinéma ou du petit écran : ces grands-mères qu'on rêverait d'avoir !

Dans la catégorie des grands-mères qui s’assument, on retrouve en tête de liste Michèle Bernier dont les deux petits-enfants, des jumeaux, lui redonnent le sourire.

"Je suis une grand-mère comblée" confiait-elle au Ciné Télé Revue avant d’ajouter "alors non, cela ne me dérange pas d’être appelée mamie, j’assume complètement. Je ne me sens pas comme une grand-mère, et j’en suis une. Ils m’appelleront comme ils voudront."

Même refrain pour Jane Fonda ! Actrice, productrice, égérie, écrivaine et on en passe, elle a beau cumuler les rôles, celui qu’elle préfère, c’est bien entendu celui de grand-mère, qu’elle envisage comme une seconde chance.

Au magazine Grand, elle avoue ne pas avoir été particulièrement maternelle avec ses enfants, Vanessa, Troy Garity et Mar Williams, alors elle se rattrape en tant que "grandma" ! Et oui, c'est comme cela que ses petits-enfants ont le droit de l’appeler.