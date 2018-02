REVOIR le grand final de "La Stagiaire" avec Michèle Bernier

La stagiaire S03 Lionel Perret, un animateur de centre de loisirs accusé d'attouchements sur mineures, est remis en liberté, suite à une erreur de procédure du Juge des Libertés et de la Détention. Le lendemain, Constance et Boris apprennent que le prévenu ne s'est pas présenté au commissariat où il devait pointer dans le cadre de son contrôle judiciaire. Alors que tout le monde espère qu'il n'a pas récidivé, Constance a un mauvais pressentiment, qui se confirme : c'est Perret qu'on retrouve, inconscient, après avoir été violemment frappé sur un terrain vague, non loin de sa maison...